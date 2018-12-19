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Pepe için Galatasaray iddiası

Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe için Galatasaray devreye girdi iddiası.

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Önceki gün Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Pepe için ezeli rakip devreye girdi. Devre arasında kadrosuna ciddi takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Takvim'de yer alan habere göre; Portekizli stoper için teknik patron Fatih Terim'in de olumlu görüş bildirdiği de öğrenildi. Menajeriyle ilk teması gerçekleştiren Galatasaray, Pepe'nin kendisiyle de masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte teklif.

Beşiktaş'tan yılda 4.7 milyon Euro garanti para alan Pepe'ye Sarı-Kırmızılı yönetim 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro teklif yapacak.

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