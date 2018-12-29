Pepe Monaco ile anlaşamadı

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Pepe'nin yeni takımı merakla bekleniyor. Fransız Le10Sport sitesinin özel haberine göre Pepe ile Monaco, görüşme gerçekleştirdi ancak ortak bir noktada buluşamadılar.

Pepe'nin geçtiğimiz günlerde Monaco yetkilileri ile görüştüğü ancak tecrübeli futbolcunun, kendisine yapılan teklifi beğenmediği belirtildi.

PORTEKİZ VE İNGİLTERE'DEN TEKLİFLER VAR

Portekiz ve İngiltere'den de ciddi teklifler alan Pepe'nin Monaco'yu beklemeye aldığı, transferin gerçekleşme ihtimalinin ise zayıf olduğu kaydedildi.

35 yaşındaki defans oyuncusu ile Portekiz'den Porto, İngiltere'den ise Wolverhampton ilgileniyor.

(Sporx)