Pepe Monaco ile anlaşamadı
Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe'nin Fransa'da zor günler geçiren Monaco'ya transfer olacağı dedikoduları hakkında flaş bir iddia geldi.
Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Pepe'nin yeni takımı merakla bekleniyor. Fransız Le10Sport sitesinin özel haberine göre Pepe ile Monaco, görüşme gerçekleştirdi ancak ortak bir noktada buluşamadılar.
Pepe'nin geçtiğimiz günlerde Monaco yetkilileri ile görüştüğü ancak tecrübeli futbolcunun, kendisine yapılan teklifi beğenmediği belirtildi.
PORTEKİZ VE İNGİLTERE'DEN TEKLİFLER VAR
Portekiz ve İngiltere'den de ciddi teklifler alan Pepe'nin Monaco'yu beklemeye aldığı, transferin gerçekleşme ihtimalinin ise zayıf olduğu kaydedildi.
35 yaşındaki defans oyuncusu ile Portekiz'den Porto, İngiltere'den ise Wolverhampton ilgileniyor.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.