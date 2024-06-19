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Spor

Pepe: Oyunun kontrolü her zaman bizdeydi

Portekiz'in deneyimli stoperi Pepe, Çekya karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

19 Haziran 2024 Çarşamba 01:53 - Güncelleme:
Pepe: Oyunun kontrolü her zaman bizdeydi
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Portekiz'in tecrübeli futbolcusu Pepe, EURO 2024 F Grubu'nda Çekya'yı 2-1 yenmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunu kontrol ettiklerini söyleyen 41 yaşındaki oyuncu, şu sözleri sarf etti;

"Öncelikle bugün burada olmak için ne kadar çok çalıştığımı bilen çocuklarıma ve eşime bir öpücük göndermek istiyorum. Zor bir maçtı ve golü yemeyi hak etmedik. Takımımız olağanüstüydü, her zaman oyunun kontrolü bizdeydi. Teknik direktörümüz bizi her zaman sakin olmamız konusunda uyardı, acı çekebileceğimizi ama kimliğimizi korumamız gerektiğini söyledi ve biz de oyunun stresine rağmen bunu yaptık ve sonunda olumlu bir sonuç aldık. Zordu ama takım iyi iş çıkardı. Leao ve ikinci yarıda Jota ile alanlar bulduk. Gol atabileceğimiz birkaç fırsat yakaladık. Takım, teknik direktörün bizden istediklerini yapmak için çok çalıştı."

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