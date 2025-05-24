Pepe Reina'dan futbola dramatik veda: Kırmızı kart gördü

Futbol dünyası, 42 yaşındaki efsane kaleci Pepe Reina'ya ilginç bir veda yaşattı. Serie A 2024/25 sezonunun son haftasında Como ile Inter arasında oynanan maçta son kez sahaya çıkan Reina, 44. dakikada yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Liverpool, Napoli ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyen Reina, İspanya Milli Takımı ile 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası zaferleri yaşadı. Tribünlerden ve rakip oyunculardan büyük alkış alan tecrübeli file bekçisi, futbol kariyerini sahadan atılarak sonlandırdı.