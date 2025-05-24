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Spor

Pepe Reina'dan futbola dramatik veda: Kırmızı kart gördü

İspanyol kaleci Pepe Reina, profesyonel kariyerinin son maçında kırmızı kart görerek futbol hayatına beklenmedik bir şekilde nokta koydu. Como formasıyla sahaya çıkan Reina, Inter karşısında oyundan atıldı.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 08:29 - Güncelleme:
Pepe Reina'dan futbola dramatik veda: Kırmızı kart gördü
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Futbol dünyası, 42 yaşındaki efsane kaleci Pepe Reina'ya ilginç bir veda yaşattı. Serie A 2024/25 sezonunun son haftasında Como ile Inter arasında oynanan maçta son kez sahaya çıkan Reina, 44. dakikada yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Liverpool, Napoli ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyen Reina, İspanya Milli Takımı ile 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası zaferleri yaşadı. Tribünlerden ve rakip oyunculardan büyük alkış alan tecrübeli file bekçisi, futbol kariyerini sahadan atılarak sonlandırdı.

  • Pepe Reina
  • Como
  • Inter

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