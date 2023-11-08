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Spor

Pepe tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Antwerp ile karşılaşan Porto'da rakip takımın filelerini havalandıran Portekizli yıldız Pepe bu turnuvada gol atmayı başaran en yaşlı futbolcu oldu.

IHA8 Kasım 2023 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
Pepe tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu
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Porto forması giyen 40 yaşındaki Pepe, H Grubu 4. maçında Antwerp'e attığı golle birlikte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Porto, konuk ettiği Antwerp'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin 90+1. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Pepe, 40 yıl, 8 ay, 12 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu. Rekor 63 yıl sonra kırılmış oldu. Bu unvan 39 yıl, 7 ay, 6 gün ile Norveç ekibi Fredrikstad formasıyla Willy Olsen'de bulunuyordu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunmacı, Devler Ligi'nde 116. maçını geride bırakırken, toplamda 4 kez gol sevinci yaşadı ve 5 de gol pası verdi.

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