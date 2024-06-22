Pepe: Türkiye çok duygusal bir takım

Portekiz'in 41 yaşındaki savunma oyuncusu Pepe, EURO 2024'te Türkiye ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pepe, maçı yorumlayarak "Çek Cumhuriyeti'ne karşı harika bir oyun oynadık, o golü yedik ama takım ne yapacağını biliyordu. Bugünse Türkiye çok duygusal bir takım, tutkuyla oynuyorlar. Biz ise olgun bir takımız. İlk yarıda Leao'yu birçok kez bire birde bulduk ve ilk gol o şekilde geldi.' dedi.

Tribünlerdeki destek hakkında konuşan Pepe, "Harika bir atmosferdi, çok sayıda Türk vardı ama taraftarlarımızın desteğini de belirtmeden geçemeyeceğim. Sayıları azdı ama fark edilmelerini sağladılar. Onlara teşekkür etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Zafer hakkında konuşan yıldız isim, "Bu galibiyet çok iyi, takıma güven veriyor. Buradaki tüm oyuncular önemli ve koç da bunu her zaman vurguluyor. Şimdi bir sonraki maça iyi hazırlanma zamanı, kazanmak istiyoruz, galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz.' yorumunu yaptı.

Pepe, son olarak gelecek kariyeriyle de ilgili konuşarak, 'Günlük yaşamaya çalışıyorum. Yarın beni pek endişelendirmiyor çünkü bugün için endişelenmem gerekiyor. En önemli şey takımıma katkı sağlamak ve buradan galibiyet ve dereceyle ayrılmak.' dedi.