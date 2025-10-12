Pepe: Xabi Alonso, Jose Mourinho ile çok fazla zaman geçirirdi

Real Madrid'in eski futbolcusu Pepe, kulübün teknik direktörü Xabi Alonso ile ilgili konuştu.

Pepe, Real Madrid'de birlikte forma giydiği Alonso'nun başarılı olmasını istediğini söyledi.

Portekizli eski savunma oyuncusu, "Xabi Alonso ile birlikte oynadım ve onu çok iyi tanıyorum. Onun için Real Madrid'i çalıştırmak ciddi bir zorluk çünkü kulübün beklentileri çok yüksek." dedi.

Xabi Alonso'nun futbolculuğu döneminden teknik direktörlüğe ilgili olduğunu söyleyen Pepe, "Alonso, Real Madrid'de Jose Mourinho teknik direktörümüzken onunla çok zaman geçirdi. İlgi duyuyordu. Çalışma ve oynama tarzıyla ilgili sorular soruyordu ve kendi görüşünü söylüyordu. Umarım onun için her şey yolunda gider." diye konuştu.

Real Madrid'in başında şu ana kadar 10 maça çıkan Xabi Alonso, 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.