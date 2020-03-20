İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5605
  • EURO
    6,9904
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Türkiye'den arkadaşımla görüştüm'' Pepe'den mesaj var: ''Bu düşmanla hep birlikte savaşmalıyız''
Spor

''Türkiye'den arkadaşımla görüştüm'' Pepe'den mesaj var: ''Bu düşmanla hep birlikte savaşmalıyız''

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Pepe, koronavirüs salgını ile ilgili konuştu ve Portekiz'de karantinada olduklarını belirtti.

20 Mart 2020 Cuma 21:11 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 21:11
ABONE OL

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Porto forması giyen yıldız oyuncu Pepe, Portekiz'deki durumu anlattı ve herkesle iletişimde olduğunu belirtti.

Tecrübeli oyuncu, "İtalya'dan, Portekiz'e yakın olan İspanya'dan insanlarla konuştum. Türkiye'den de bir arkadaşımla görüştüm. İspanya ve İtalya'dan korkunç haberler geliyor, acının seviyesi çok fena. Portekiz'de futbolu doğru zamanda durdurduk, hükümet güzel bir reaksiyon verdi. Bu düşmanla hep birlikte savaşmalıyız" dedi.

Portekiz'deki duruma değinen Pepe, "Evdeyiz ama dünyadan kopmuş değiliz. Çalışmalara devam ediyoruz. Daha iyi günler gelecek, bu yeni durumla hep birlikte başa çıkacağız." ifadelerini kullandı.

İdlib şehidi Atabey dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler
Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.