20 Mart 2020 Cuma 21:11 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 21:11

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Porto forması giyen yıldız oyuncu Pepe, Portekiz'deki durumu anlattı ve herkesle iletişimde olduğunu belirtti.

Tecrübeli oyuncu, "İtalya'dan, Portekiz'e yakın olan İspanya'dan insanlarla konuştum. Türkiye'den de bir arkadaşımla görüştüm. İspanya ve İtalya'dan korkunç haberler geliyor, acının seviyesi çok fena. Portekiz'de futbolu doğru zamanda durdurduk, hükümet güzel bir reaksiyon verdi. Bu düşmanla hep birlikte savaşmalıyız" dedi.

Portekiz'deki duruma değinen Pepe, "Evdeyiz ama dünyadan kopmuş değiliz. Çalışmalara devam ediyoruz. Daha iyi günler gelecek, bu yeni durumla hep birlikte başa çıkacağız." ifadelerini kullandı.