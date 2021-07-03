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  • Pereira, ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye joker olacak
Spor

Pereira, ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye joker olacak

Fenerbahçe'de yeniden göreve getirilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, ayağının tozuyla ilk transferi gerçekleştirdi. İtalyan basını, 1 Temmuz itibarıyla Napoli ile sözleşmesi sona eren sağ bek Elseid Hysaj'ın Fenerbahçe'ye imza atabileceğini yazdı.

3 Temmuz 2021 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 15:46
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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Napoli'den ayrılma kararı alan Elseid Hysaj ile ilgileniyor.

PEREIRA'NIN JOKERİ OLACAK

Fanatik'in haberine göre; 27 yaşındaki başarılı savunmacı için ayrıca Almanya'dan ve İtalya'dan pek çok takımın takipte olduğu bildirildi. Arnavut futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmesi halinde Vitor Pereira'nın adeta jokeri olacak.

SAĞ VE SOL BEKTE OYNAYABİLİYOR

Asıl mevkisi sağ bek olan Arnavut futbolcu, sol bekte de forma verilmesi halinde başarılı bir şekilde görev yapabiliyor.

KESİN AYRILIK KARARINI YÖNETİME İLETTİ

Bu arada Napoli ile mukavelesi sona eren Hysaj'ın, kesin bir şekilde sözleşmesini uzatmayacağını yönetime bildirdiği öğrenildi. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 359 maçta 3 gol ve 13 asistlik katkı vermişti.

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