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Pereira, Prag’a karşı oynuyor

Bordo-Mavililer’in sağ bekinin Sporting Lizbon’da cezasını çektiği, Avrupa Ligi’nin ilk maçında sahada olacağı açıklandı.

  • Star Spor
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında deplasmanda Çek temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak Trabzonspor’da sağ bek Joao Pereira’nın, Sporting Lizbon’da forma giydiği dönemden kırmızı kart cezası olduğu ve oynayamayacağı ileri sürülmüştü. Ancak Trabzonspor kulübü bu haberin doğru olmadığını, 2 maçlık cezasının bire indirildiğini ve Portekizli savunma oyuncusunun cezasını çektiğini açıkladı. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Çekya’da Sparta Prag’a karşı takımındaki yerini alacağı belirtildi. Bu arada Trabzonspor’un 52. kuruluş yıldönümü kutlamaları programı da belli oldu. Trabzon’daki kutlamalara Cuma günü 11.00’de 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı’nda başlanacağı bildirildi. Aynı gün Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 13.30’da efsane futbolcu Cemil Usta’nın anısına “Dozer Cemil Usta Doğa Parkı” açılışı yapılacak ve 52 ağaç dikilecek

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