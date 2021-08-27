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  • Pereira'nın istemediği Oğuz Kağan Güçtekin'e teklif yağıyor
Spor

Pereira'nın istemediği Oğuz Kağan Güçtekin'e teklif yağıyor

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Oğuz Kaan, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'den gelen teklifleri değerlendiriyor.

DHA27 Ağustos 2021 Cuma 14:06 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 14:06
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Fenerbahçe'de bu sezon şu ana kadar görev alamayan Oğuz Kağan Güçtekin, sarı-lacivertli ekipten ayrılıyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Süper Lig ve TFF 1'inci Lig ekiplerinden teklifler var ancak Fenerbahçe, Oğuz Kağan'ı bonservisiyle göndermeye sıcak bakmıyor. Kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor ve Giresunspor, TFF 1'inci Lig'den ise Manisa FK, Gençlerbirliği ve Denizlispor ilgileniyor. Bunun yanı sıra Belçika Ligi'nden de Oğuz Kağan için teklifler var. Yabancı oyuncu kuralının gelmesinin ardından Türk oyuncular daha da önemli hale gelirken, Oğuz Kağan'ın oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediği öğrenildi.

2017-28 sezonunda Fenerbahçe'de A takımda görev yapmaya başlayan Oğuz Kağan Güçtekin, daha sonra Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

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