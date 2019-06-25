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Peres’te mutlu sona doğru

Beşiktaş, Romalı sağ beki yıllık 2 milyon euro artı bonus karşılığı ikna etti. Kulübü ile yapılan bonservis pazarlığında da 2 milyon euroya söz kesildi. Ödeme planı netleşince imzalar atılacak.

  • Star Spor
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KARTAL, sağ bekte Bruno Peres için artık geri sayıma geçti. Beşiktaş yönetimi önce oyuncunun menajeri ile yaptığı pazarlıkta anlaşmaya vardı. Geçen sezonu Sao Paulo’da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Roma’da olan 29 yaşındaki oyuncuya bir başka İtalyan ekibi Lazio’da talip olmuş ve senelik 1.5 milyon eruo teklif etmişti.

Ancak Roma’dan ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldızın bu kulüpte 2 milyon euro kazandığı için daha düşük bir rakama gitmeye sıcak bakmadığını bildirdi. Ardından devreye giren Beşiktaş, 2 milyon euro yıllık ücretin yanı sıra bonus da vereceğini belirterek, Sambacı’yı ikna etti. Kartal ardından Roma ile görüşmelere başladı.

İtalyanlarla yapılan pazarlıkta 2 milyon euroya anlaşmaya varıldı. Ancak ödeme konusunda görüş ayrılığı çıktı. Kartal peşin ödemeye yanaşmazken, Roma en az yarısını peşin istedi. Ödeme planı netleştiğinde Peres’in imza için İstanbul’a geleceği bildirildi

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