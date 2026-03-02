Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, çıktığı 4 maçta performansıyla göz doldurdu. Savunmada etkili oyunuyla dikkat çeken tecrübeli stoper, bir asist, bir golle hücuma da katkı sağladı.

Emmanuel Agbadou, Kocaelispor maçında attığı golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı.

Savunmada da öne çıkan Fildişili stoper, yaptığı 8 uzaklaştırmayla bu alanda maçın en başarılı ismi oldu.

3 şut engelleyerek rakip ataklara geçit vermeyen deneyimli oyuncu, bu istatistikte de zirvede yer aldı.

Uzun paslarda da etkili bir performans sergileyen Emmanuel Agbadou, denediği 11 uzun pasın altısında isabet sağladı.

Beşiktaş'ın hücuma çıkışlarında da önemli rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, bu alanda da maçın en iyisi oldu.

Toplam 64 pas denemesinde 56 isabet bulan Emmanuel Agbadou, Kocaelispor–Beşiktaş maçında en çok pas yapan üçüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.