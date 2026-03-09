İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Performansı göz dolduruyor! Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi rüzgarı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi oynadığı futbolla beğeni toplamaya devam ediyor. Fransız yıldız, son olarak sarı lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı lig maçında takımın ilk golünü kaydetti. İşte detaylar...

TRT Spor9 Mart 2026 Pazartesi 15:18
Performansı göz dolduruyor! Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi rüzgarı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. İki kez geriye düştüğü maçı 90+5. dakikada Sıdiki Cherif'in golüyle kazanan sarı lacivertliler, puanını 57'ye yükseltti.

Bu sezon ligde kaybetmeyen Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, sergilediği futbolla beğeni topladı. Takımının ilk golünü kaydeden Fransız futbolcunun, bir şutu da direkten döndü.

Guendouzi, maçı yüzde 92,3 pas isabet oranıyla tamamladı. Rakip ceza sahasında 3 kez topla buluşan deneyimli orta saha, takım arkadaşlarına 3 şut pası verdi.

Guendouzi, girdiği 12 ikili mücadelenin 9'undan galip ayrıldı. 8 kez sahipsiz top kazanan Fransız oyuncu, 3 de top kaptı.

Tecrübeli futbolcu, özellikle karşılaşmanın son dakikalarında ortaya koyduğu enerjiyle maçın Fenerbahçe lehine sonuçlanmasında büyük rol oynadı.

Teknik direktör Domenico Tedesco, son maçlarda stoper olarak da forma giyen Guendouzi'ye bu mücadelede orta sahada görev vardı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Kritik anlarda inisiyatif alan Fransız futbolcu, sarı lacivertli formayla çıktığı 14 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

