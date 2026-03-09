Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. İki kez geriye düştüğü maçı 90+5. dakikada Sıdiki Cherif'in golüyle kazanan sarı lacivertliler, puanını 57'ye yükseltti.

Bu sezon ligde kaybetmeyen Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, sergilediği futbolla beğeni topladı. Takımının ilk golünü kaydeden Fransız futbolcunun, bir şutu da direkten döndü.

Guendouzi, maçı yüzde 92,3 pas isabet oranıyla tamamladı. Rakip ceza sahasında 3 kez topla buluşan deneyimli orta saha, takım arkadaşlarına 3 şut pası verdi.

Guendouzi, girdiği 12 ikili mücadelenin 9'undan galip ayrıldı. 8 kez sahipsiz top kazanan Fransız oyuncu, 3 de top kaptı.

Tecrübeli futbolcu, özellikle karşılaşmanın son dakikalarında ortaya koyduğu enerjiyle maçın Fenerbahçe lehine sonuçlanmasında büyük rol oynadı.

Teknik direktör Domenico Tedesco, son maçlarda stoper olarak da forma giyen Guendouzi'ye bu mücadelede orta sahada görev vardı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Kritik anlarda inisiyatif alan Fransız futbolcu, sarı lacivertli formayla çıktığı 14 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.