Yaz transfer sezonunda Arda Turan yönetimindeki Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olan Caner Erkin, yeni takımında adeta kendini buldu. Tecrübeli futbolcu, İstanbul temsilcisi ile art arda attığı goller ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ASİST KRALIYKEN VEDA ETTİ

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon başlangıcı yapmasına rağmen kırmızı-siyahlılara veda etti. 34 yaşındaki sol bek takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir'le sezon sonuna kadar anlaştı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de forma şansı bulmakta zorlanan Caner Erkin, geçen sezon toplam 22 maçta oynadı. 34 yaşındaki sol bek bu süreçte 8 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

1 SENELİK ANLAŞMA

Sezon sonu Başakşehir'den ayrılan Caner Erkin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, 2023-2024 transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı" denildi. Tecrübeli futbolcu İstanbul temsilcisi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK MAÇTA GOLÜNÜ ATTI

Ligin ilk haftasında Keçiörengücü karşısında Eyüpspor'a 3 puanı getiren golü 58. dakikada serbest vuruştan Caner Erkin kaydetmişti.

İKİNCİ HAFTAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

İkinci hafta Eyüpspor, Kocaelispor'u mağlup ettiği maçta da Caner Erkin yıldızlaşmıştı. Eyüpspor'un gollerini 45. dakikada Ahmed Kutucu ve 87. dakikada Caner Erkin kaydetmişti. Caner Erkin ilk golün de asistini yapan isim olmuştu.

TUZLASPOR'A DA ATTI

Trendyol 1. Lig'in 3'üncü haftasında Eyüpspor, Tuzlaspor'a konuk oldu. Heyecan dolu müsabakada yıldızlaşan isim yine Caner Erkin oldu. Eyüpspor, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçta da gösterdiği performans ile dikkat çeken tecrübeli futbolcu, takım arkadaşına 1 kez gol pası verdi.

FRİKİKTEN ATTI

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maça 34 yaşındaki Caner Erkin'in attığı gol damgasını vurdu. Caner, 67. dakikada kaleye çok uzak ve çaprazdan kazanılan serbest atışta müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Eyüpspor'un son golünü 82'de Fredy attı ve İstanbul temsilcisi maçtan 3-1 galip ayrıldı.

ARDA TURAN İLE KENDİNİ BULDU

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile sözleşme imzalayan Caner Erkin performansıyla hayran bıraktı. Tecrübeli sol bek, İstanbul ekibinde forma giydiği 4 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.