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Spor

Performansı tam not aldı! Galatasaray'ın kahramanı Mario Lemina

Galatasaray'ın ara transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Mario Lemina dün akşam oynanan dev derbide sahanın en iyilerinden oldu. Gabonlu orta saha, kestiği ataklarla takımı için önemli rol oynadı. İşte detaylar...

AKŞAM25 Şubat 2025 Salı 09:18 - Güncelleme:
Performansı tam not aldı! Galatasaray'ın kahramanı Mario Lemina
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Sarı-Kırmızılılar'da performansıyla göze çarpan isim Mario Lemina oldu. Galatasaray'a ikinci kez imza atan Gabonlu orta saha, maçın tamamında çok etkiliydi. 35/42 pasla yüzde 83'lük oran tutturan Lemina, 4 uzun pas denemesinde de başarılı oldu.

Girdiği 12 ikili mücadelenin 6'sından zaferle çıkan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, 3 uzaklaştırma yaptı. Bu istatistiklerine 2 pas arası ekledi. 1 kez de top kaptı. İki devrede de Fenerbahçe'nin tehlikeli ataklarını kesen isim Lemina'ydı. Özellikle karşılaşmanın son dakikalarında geriye attığı deparla tehlikeyi önleyen futbolcu, müsabaka boyunca taraftardan alkış aldı.

Lemina, mücadelenin ardından Galatasaray'a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Takım halinde daha iyi olmaları gerektiğini belirten tecrübeli isim, "Zor maçlar oluyor bu maçlar. Topu daha iyi kullanmamız gerekiyordu. Daha iyi kontrol edebilirdik maçı. 7 puan öndeyiz diyebiliriz. Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Her maç en iyisini yapacağım. Taraftarımız bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

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