Fenerbahçe'den Fiorentina'ya giden Edin Dzeko'nun İtalya macerası iyi gitmiyor.

SÜRE BULMAKTA ZORLANIYOR

Fenerbahçe günlerinin aksine takımda süre almakta zorlanan 39 yaşındaki Bosnalı oyuncu, performansıyla eleştiri konusu oldu. Şimdiden ülkede en çok tartışılan oyuncuların başında gelen Edin Dzeko için bir de açıklama geldi.

"YERİNE TRANSFER"

Fiorentina'da istediği süreleri alamayan Edin Dzeko, İtalya'da gündem oldu. Consiglifantacalcio'da yer alan bir analizde Edin Dzeko'nun beklenenin tam tersi bir performans sergilediği ve tecrübeli golcünün yerine bir transfer yapılması gerektiği savunuldu.

Haberde, Edin Dzeko için işlerin iyi gitmediği aktarılırken, şimdiden "Onu göndermeli miyiz?" sorusu gündeme oturdu. Ek olarak tecrübeli santrforun hayal kırıklığı yaşattığı da dile getirildi.

MİLLİ TAKIMDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Bosna-Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, Fiorentina'da zor günler geçiren Edin Dzeko hakkında konuştu.

"BENİM İÇİN EN KÜÇÜK SORUN"

Barbarez, Edin Dzeko'nun oynanamamasının kendisi için sorun olmadığını söyleyerek, "Benim için bu en küçük sorun. Hatta bazen, özellikle milli maç arası öncesi karşılaşmalarda, daha az oynamasını tercih ederim. Hiç sorun değil. Takımlarında düzenli olarak forma giyemeyen üç oyuncumuz var." dedi.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Bu açıklamalar İtalya'da geniş yankı uyandırırken, Bosna-Hersek teknik direktörünün Edin Dzeko'ya olan güveninin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

FIORENTINA KARNESİ

Şimdiye kadar Fiorentina'da 8 resmi karşılaşmada görev alan Edin Dzeko, 271 dakika sahada kalabildi. Dzeko, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.