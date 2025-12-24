Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1'le geçerken maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Reis, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Musaba hakkında da konuştu.

Thomas Reis maçın ardından, "Musaba, Eyüpspor maçının kadrosunda olmamayı tercih etti. Musaba'nın son haftalardaki tavrı, bende bir hayal kırıklığı yarattı. Farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu" dedi.