İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8329
  • EURO
    50,743
  • ALTIN
    6168.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Performansını bilerek düşük tuttu'' Thomas Reis'tan Musaba açıklaması!
Spor

''Performansını bilerek düşük tuttu'' Thomas Reis'tan Musaba açıklaması!

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Anthony Musaba ile ilgili konuştu. Alman hoca, 25 yaşındaki oyuncuya sert eleştirilerde bulundu.

HABER MERKEZİ24 Aralık 2025 Çarşamba 23:21 - Güncelleme:
''Performansını bilerek düşük tuttu'' Thomas Reis'tan Musaba açıklaması!
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1'le geçerken maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Reis, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Musaba hakkında da konuştu.

Thomas Reis maçın ardından, "Musaba, Eyüpspor maçının kadrosunda olmamayı tercih etti. Musaba'nın son haftalardaki tavrı, bende bir hayal kırıklığı yarattı. Farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu" dedi.

  • Thomas Reis
  • Anthony Musaba
  • eleştiriler

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.