Manchester United'da Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers karşısına ilk 11'de başladı.

Mücadeleyi 2-1 Manchester United kazanırken Altay Bayındır'ın performansı ve Rıdvan Yılmaz ile yaşadığı pozisyon gündem oldu.

İngiliz basını ve Manchester United taraftarları, kazanılan 3 puanda Altay Bayındır'ın büyük payı olduğunu belirtti. Rangers maçında Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in gizli kahramanı olarak gösterilen Altay Bayındır, toplam 6 kurtarış gerçekleştirdi.

Milli kaleci bu kurtarışlardan birini de Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'a karşı yaptı. Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda kalesinde gole izin vermeyen Altay Bayındır'ın o anları Türk futbolseverler tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Altay Bayındır'ın önce Arsenal ardından ise Rangers performanslarıyla Onana üzerinde büyük baskı yarattığı ve ilk 11'de kalıcı hale gelmesinin sürpriz olmayacağı aktarıldı.