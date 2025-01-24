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Spor

Performansıyla büyük beğeni topladı! Rumen Amorim'in gizli kahramanı: Altay Bayındır

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Manchester United sahasında konuk ettiği Rangers'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan milli kaleci Altay Bayındır performansıyla büyük beğeni topladı ve İngiliz basını ve ManU taraftarları maçın kazanılmasında Altay Bayındır'ın büyük payı olduğu belirtti. İşte detaylar...

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Performansıyla büyük beğeni topladı! Rumen Amorim'in gizli kahramanı: Altay Bayındır
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Manchester United'da Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers karşısına ilk 11'de başladı.

Mücadeleyi 2-1 Manchester United kazanırken Altay Bayındır'ın performansı ve Rıdvan Yılmaz ile yaşadığı pozisyon gündem oldu.

İngiliz basını ve Manchester United taraftarları, kazanılan 3 puanda Altay Bayındır'ın büyük payı olduğunu belirtti. Rangers maçında Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in gizli kahramanı olarak gösterilen Altay Bayındır, toplam 6 kurtarış gerçekleştirdi.

Milli kaleci bu kurtarışlardan birini de Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'a karşı yaptı. Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda kalesinde gole izin vermeyen Altay Bayındır'ın o anları Türk futbolseverler tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Altay Bayındır'ın önce Arsenal ardından ise Rangers performanslarıyla Onana üzerinde büyük baskı yarattığı ve ilk 11'de kalıcı hale gelmesinin sürpriz olmayacağı aktarıldı.

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