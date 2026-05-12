Performansıyla damga vurdu! Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi rüzgarı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki başarılı futbolcu Matteo Guendouzi performansıyla takımın öne çıkan isimlerinden oldu. 22 maçta forma giyen Fransız futbolcu 2 kez gol sevinci yaşadı. İşte detaylar...

TRT Spor12 Mayıs 2026 Salı 13:01
Matteo Guendouzi, sergilediği futbolla Fenerbahçe'nin öne çıkan futbolcularından oldu.

27 yaşındaki oyuncu, takıma katıldığı günden itibaren istikrarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Devre arasında Lazio'dan transfer edilen Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Süper Kupa finalinde Galatasaray'a attı.

Sarı lacivertli formayla 22 maçta 2 kez gol sevinci yaşayan Guendouzi, diğer golünü ise ligde Samsunspor ağlarına gönderdi.

Orta sahada N'golo Kante ile yakaladığı uyum ile dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, 1 de gol pası verdi.

Fransız futbolcu, ligde yüzde 91 pas isabet oranına ulaştı. Maç başına 6 top kazanan Guendouzi, yüzde 80 başarılı müdahale oranı yakaladı.

27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

