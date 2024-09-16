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Spor

Performansıyla damga vurdu! Victor Osimhen taraftarı büyüledi

Mauro Icardi'nin yokluğunda Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Victor Osimhen performansıyla büyük beğeni topladı. İlk maçında ilk asistini yapan Nijeryalı yıldız maç sonu taraftarlarla bir araya gelerek galibiyeti kutladı. İşte detaylar...

Akşam16 Eylül 2024 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Performansıyla damga vurdu! Victor Osimhen taraftarı büyüledi
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Transfer döneminin sonlarında Napoli'de kadro dışı bırakılan Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, Nijeryalı yıldızını taraftarıyla buluşturdu. Osimhen, Icardi'nin yokluğunda Rize maçına ilk 11'de başladı. Süper star, 25. dakikada kafasıyla Abdülkerim'e asist yaptı. İlk başta gol attığını sanan Victor, Metin Oktay sevinciyle taraftarın kalbini fethetti. Sarı kırmızılıların 5-0 kazandığı maç sonrası tribünlere çıkarak amigoluk yapan Nijeryalı futbolcu, üçlü çektirdi ve Galatasaray bayrağını sallayarak taraftarlarla galibiyeti kutladı. İtalyan basını başta olmak üzere tüm Avrupa, Osimhen'in ilk maçına dikkat çekti. Yıldız golcü için "Osimhen'in Galatasaray'daki rüyası. İlk maçına çıktı ve asist yaptı. Taraftarla bir olarak galibiyeti kutladı" ifadeleri kullanıldı.

GÖZLER ÜZERİNDEYDİ

Osimhen'in sosyal medya hesabından taraftarlar için yaptığı paylaşım da gündemdeydi: "Sevgili Galatasaray taraftarları, bana gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür ederim. Bu büyük kulübü harekete geçiren tutku ve enerjiyi şimdiden hissedebiliyorum ve desteğiniz benim için dünyalara bedel. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız ve hedefl erimize ulaştığımızdan emin olmak için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum."

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