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Spor

Performansıyla göz dolduruyor! Trabzonspor'un parlayan yıldızı Malheiro

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan Pedro Malheiro, takımın en verimli oyuncuları arasında yer aldı.

AA14 Ocak 2025 Salı 11:41 - Güncelleme:
Performansıyla göz dolduruyor! Trabzonspor'un parlayan yıldızı Malheiro
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Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, istikrarı ile dikkati çekerken savunma oyuncusu olmasına karşın da golleriyle takımına katkı verdi.

Malheiro, Süper Lig'de 17 maçta 1483 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.

Sadece cezası nedeniyle ligin 13. haftasındaki Adana Demirspor maçında görev yapamayan Portekizli oyuncu, diğer karşılaşmaların tamamında ilk 11'de görev yaparak vazgeçilmez isimler arasında yer aldı.

UĞURCAN'DAN SONRA İKİNCİ

Malherio, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan 2. oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde oynadıkları 18 maçın tamamında da forma giyerek 1620 dakika sahada kalırken bu oyuncuyu Malheiro, takip etti.

4 GOL ATTI

Antalyaspor maçında "hat trick" yaparak gol sayısını 4'e yükselten Malheiro, kendisiyle aynı sayıda gol atan Cham ile 12 gollü Banza'nın ardından en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Bir golle de Sipay Bodrum FK maçında rakip fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, kariyerindeki en golcü dönemini de geçiriyor.

Malherio, takımına Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında da birer olmak üzere toplam 2 asist katkısı da sağladı.

TRANSFERLERİN GÖREV ALDIĞI SÜRELER

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev yaptığı süreler şöyle:

OyuncuMaç sayısıSüre
Malheiro171483
Banza151316
Lundstram171118
Cham16944
Okay Yokuşlu11830
Ozan Tufan14807
Nwakaeme11769
Draguş13738
Cihan Çanak13644
Batahov5450
Serdar Saatçı7400
Savic3149
Barisic7113

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