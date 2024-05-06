Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u Rams Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılı ekibin 36 yaşındaki futbolcusu Dries Mertens, müsabakada sergilediği performansla parmak ısırttı.

GOLÜNÜ ATTI

38. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sol kanatta topla buluştu. Barış Alper Yılmaz'ın pasında Mauro Icardi topun üzerinden atladı. Dries Mertens boş durumda tek vuruşta topu ağlara gönderdi.

ASİSTİNİ DE YAPTI

Karşılaşmanın 58. dakikasında Galatasaray'da Mauro Icardi sahneye çıktı. Dries Mertens'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Arjantinli futbolcu ceza sahasında topa dokundu. Ali Şaşal Vural'ın yanında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Galatasaray farkı yeniden ikiye çıkardı.

BİR GOL DAHA ATTI

73. dakikada sol kanattan yapılan ortada Icardi, topu Mertens'e aktardı ve Belçikalı yıldız muhteşem bir vuruşla ağları sarstı.

AKILALMAZ İSTATİSTİK

Dries Mertens, bu sezon Galatasaray forması ile Süper Lig'de 33 maça çıktı. Belçikalı yıldız bu müsabakalarda 8 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Mertens son 7 maç 12 gole katkı (4 gol, 8 asist) verdi.