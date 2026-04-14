  • Performansları belirleyici olacak! Kanatların durumu Sergen Yalçın'a bağlı
Performansları belirleyici olacak! Kanatların durumu Sergen Yalçın'a bağlı

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta kanat oyuncularının kaderi sezonun kalan bölümündeki performanslarına bağlı olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuların durumuna göre siyah beyazlı yönetime rapor sunacak. İşte detaylar....

14 Nisan 2026 Salı 12:41
Beşiktaş'ta kanat hattının kaderini sezonun kalan bölümü belirleyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, beklentilerin altında kalan futbolcularla yolların ayrılması için yönetime rapor sunacak.

Bonservisi siyah beyazlılarda olan Vaclav Cerny ve Milot Rashica uzun süredir gol sevinci yaşayamadı.

Sezon başında kadroya katılan Cerny, son golünü 31 Ocak'taki Tümosan Konyaspor maçında kaydetti.

Bu süreçte sadece 2 asist yapan Çek futbolcu, takımına toplamda 6 gol 8 asistlik katkı sağladı. 2026'da fileleri sarsamayan Rashica ise ligdeki tek golünü 17'nci haftada Çaykur Rizespor'a attı.

Takımda kiralık olarak forma giyen futbolcuların durumunu da, önümüzdeki dönemdeki form grafikleri belirleyecek. Sakatlığını atlatan El Bilal Toure, son olarak 18'inci haftada oynanan Zecorner Kayserispor mücadelesinde ağları havalandırdı.

Cengiz Ünder, Hesap.com Antalyaspor maçında asist yapmasına rağmen gol hasretini sürdürüyor.

Milli futbolcu, son gol sevincini 19'uncu haftadaki İkas Eyüpspor maçında yaşadı. Antalyaspor mücadelesine 11'de başlayan Jota Silva ise 14 haftalık suskunluğunu bozarak takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

