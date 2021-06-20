20 Haziran 2021 Pazar 13:45 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 13:45

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, gözünü Fenerbahçe'ye dikti. Sarı-lacivertli takımdan geçen sezon kiralık giden Miha Zajc'ın bonservisini almak isteyen İtalyan kulübü, Diego Perotti'nin de durumunu sordu.

Zajc'ın bonservisi için 3 milyon euro civarı bir bedel belirleyen Genoa, Perotti'yi bedelsiz almak istiyor.

Konuyla ilgili Perotti de Sky Sports'a bir açıklama yapıp, "İtalya benim her zaman kalbimde. Oğlum orada dünyaya geldi. Yeniden böyle bir imkan olursa gitmek isterim. Ailem ve ben İtalya'yı seviyoruz. Genoa'yı seviyorum. Orada oynamayı tabii ki isterim" dedi.

Diego Perotti, geçtiğimiz sezon Roma'dan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sakatlık nedeniyle sarı-lacivertli formayla 4 karşılaşmada görev alabilen Perotti, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Genoa, geçtiğimiz sezon Sloven orta saha oyuncusunu 500 bin Euro bedel ile kiralamıştı. Miha Zajc, geçen sezon Genoa forması ile 31 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.