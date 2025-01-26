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Spor

Persepolis ile müthiş başlangıç! İsmail Kartal ilk maçında lideri devirdi

İran ekibi Persepolis'in başına geçen deneyimli teknik direktör İsmail Kartal ilk maçında lider Tractor'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.

26 Ocak 2025 Pazar 17:16 - Güncelleme:
Persepolis ile müthiş başlangıç! İsmail Kartal ilk maçında lideri devirdi
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İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, Dragan Skocic'in ekibi lider Tractor'ü 2-0 mağlup etti.

Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti.

Persepolis'te Muhammed Khodabandelou, 45+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmayı tribünlerden takip etti.

Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 33'e yükseltirken, Tractor 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis deplasmanda Khuzestan'a konuk olurken, Tractor sahasında Havadar'ı ağırlayacak.

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