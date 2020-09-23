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Spor

Perulu Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe itirafı

Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan, Aldair Rodriguez'den Fenerbahçe itirafı geldi. Perulu oyuncu sarı lacivertli ekiple görüştüğünü ancak sonunda ne olduysa transferin gerçekleşmediğini belirtti.

23 Eylül 2020 Çarşamba 23:05 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 23:05
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Peru'da Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

"TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ"

Sporx'in haberine görei sarı lacivertli kulüple görüştüklerini söyleyen Rodriguez, "Fenerbahçe'den ciddi bir ilgi vardı. Babam ve menajerimin ilgilendiği bir konuydu bu. Sonunda ne olduysa oldu ve transfer gerçekleşmedi. Başka takımların da beni istediğini söylediler." ifadelerini kullandı.

Binacional'de 11 maçta maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Rodriguez, 600 bin euro bonservis bedeliyle CD America'ya transfer oldu.

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