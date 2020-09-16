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Spor

Pervis Estupinan 15 milyon sterline Villarreal'de

Villarreal, Watford'dan Pervis Estupinan'ı 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek transfer etti.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 16:47 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:47
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İspanya ekibi Villarreal, İngiltere'nin Watford takımından Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattı.

Villarreal Kulübü, 22 yaşındaki sol bek Estupinan ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Watford Kulübü ise transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.

Kariyerine ülkesinin LDU Quito takımında başlayan Estupinan, 2016'da transfer olduğu Watford'da forma şansı bulamamış ve 4 sezon boyunca İspanya'nın Granada, Almeria, Mallorca, Osasuna ekiplerine kiralanmıştı.

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