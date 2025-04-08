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Spor

Petkimspor, Bahçeşehir Koleji deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçında yarın Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

IHA8 Nisan 2025 Salı 14:16 - Güncelleme:
Petkimspor, Bahçeşehir Koleji deplasmanında
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, erteleme maçında yarın Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 9 galibiyet 14 mağlubiyetle 12. basamakta yer alırken, ev sahibi Bahçeşehir ise 14 galibiyet 9 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor. Aliağa Petkimspor, bu zorlu müsabakada rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşıp rahat bir nefes almak istiyor.

İki takım arasında bu sezon oynanan ilk maçta Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 92-88 mağlup etmişti.

Öte yandan 31 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan müsabaka Bahçeşehir Koleji'nin Eurocup'taki yarı final serisinin uzaması nedeniyle ertelendi.

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