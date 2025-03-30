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Spor

Petkimspor-Bahçeşehir Koleji maçı ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın oynanması planlanan Aliağa Petkimspor - Bahçeşehir Koleji müsabakası ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.

IHA30 Mart 2025 Pazar 17:33 - Güncelleme:
Petkimspor-Bahçeşehir Koleji maçı ertelendi
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Aliağa Petkimspor ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanması planlanan müsabaka, Bahçeşehir Koleji'nin çarşamba günü Euro Cup yarı final maçına çıkacak olmasından dolayı ertelendi.

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın oynanması planlanan Aliağa Petkimspor - Bahçeşehir Koleji müsabakası ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2 Nisan Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'nin EuroCup yarı final maçında karşılaşacağı Gran Canaria müsabakasından dolayı böyle bir karar aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili Aliağa Petkimspor'un resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise, "31 Mart 2025 Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji ile oynayacağımız maç ileri bir tarihe ertelenmiştir. Eurocup temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'ne Gran Canaria karşısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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