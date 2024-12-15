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Spor

Petkimspor derbi galibiyeti ile hayat buldu

Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybedince Play-Off hattından çıkıp alt sıralara gerileyen Aliağa Petkimpor, İzmir derbisinde güçlü rakibi Karşıyaka'yı 83-82 yenerek hayat buldu.

DHA15 Aralık 2024 Pazar 12:37 - Güncelleme:
Petkimspor derbi galibiyeti ile hayat buldu
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Ligde bu skorla 10 haftada 4'üncü galibiyetini elde eden Petkim, kötü gidişi sonlandırarak nefes aldı. Petkimspor'da antrenör Burak Gören, kritik galibiyetin ardından, "Basketbol kalitesi ve mücadele gücü olarak üst seviyede bir maç oldu. Her iki takım da galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koydu. Maçın sonunda şans bizim yanımızdaydı. Kötü mağlubiyetler aldığımız bir dönem geçirdik.

Bu süreçte dahi oyuncularım hem çalışkanlıklarıyla hem de karakterleriyle önemli bir duruş gösterdiler. Kazandığımız için çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Petkimspor hafta içinde salı günü Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Belçika'da Filou Oostende'ye ikinci sıradaki yerini koruyarak daha önce garantilediği Play-In etabında saha avantajını almak için konuk olacak.

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