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Spor

Petkimspor, Son 16'da galibiyeti unuttu

Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundaki üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Tenerife'ye mağlup oldu ve bu turda henüz galibiyetle tanışamadı.

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
Petkimspor, Son 16'da galibiyeti unuttu
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezona B Grubu'nda başlayan ve daha sonra grubunu ikinci sırada tamamlayıp bir üst tur için play-in oynama hakkı kazanan Aliağa Petkimspor, bu etapta da Hapoel Holon'u eledi ve son 16 turuna kalmayı başardı. Bu aşamaya kötü bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor, ilk iki karşılaşmada Basquet Manresa ile Reggiana'ya mağlup oldu. Üçüncü maçta ise deplasmanda Tenerife'ye konuk olan İzmir ekibi, İspanyol temsilcisine 90-83 yenildi ve bu tura üçte sıfırla başladı.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Rakibini galibiyetten dolayı tebrik eden Gören, "Tenerife bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi, çok önemli bir kulüp. Dolayısıyla harika bir takıma karşı karşıya geldik. Maça çok kötü başladık, ikinci yarıda iyi mücadele ettik ve geri döndük. Tabii Tenerife çok tecrübeli bir takım, çok uzun süredir beraber oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Sonuç olarak maçı kaybettik ama oyuncularımıza ikinci yarıdaki çabalarından dolayı teşekkür ederim. İyi mücadele ettik ama olmadı. Kalan maçlarda neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

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