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Spor

Petkimspor'da hedef Avrupa'da ilk galibiyet

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan Aliağa Petkimspor, yarın iç sahada karşılaşacağı Baxi Manresa'yı mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

IHA10 Mart 2025 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Petkimspor'da hedef Avrupa'da ilk galibiyet
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu K Grubu'nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, yarın İspanyol temsilcisi Baxi Manresa'yı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İlk 3 maçını kaybederek çeyrek final şansını azaltan İzmir ekibi, Baxi Manresa karşısında hata yapmayıp bir üst tur için umut depolamak istiyor. Bu maçı kazanması halinde Aliağa Petkimspor, Son 16 Turu K Grubu'ndaki ilk galibiyetini de almış olacak.

İki ekip arasında grupta oynanan ilk maçta İspanyol temsilcisi Aliağa Petkimspor'u 96-87 mağlup etmişti.

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