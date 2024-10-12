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Spor

Petkimspor'un rakibi Mersinspor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde yarın deplasmanda Mersinspor'a konuk olacak.

DHA12 Ekim 2024 Cumartesi 11:15 - Güncelleme:
Petkimspor'un rakibi Mersinspor
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Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yarın ligin yeni ekiplerinden Mersinspor'a konuk olacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Ligde ilk hafta maçında Darüşşafaka'yı evinde 108-85 yenen Petkimspor, ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında da Basketbol Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında çıktığı 5 maçı da kazanıp bu yıl resmi maçlarda henüz mağlubiyet almadı. Petkim, hafta içinde Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Filou Oostende'yi evinde 77-74 yendi.

Mersinspor ise sezona Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanındaki 75-65'lik galibiyetle başladı.

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