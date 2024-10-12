Petkimspor'un rakibi Mersinspor

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yarın ligin yeni ekiplerinden Mersinspor'a konuk olacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Ligde ilk hafta maçında Darüşşafaka'yı evinde 108-85 yenen Petkimspor, ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında da Basketbol Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında çıktığı 5 maçı da kazanıp bu yıl resmi maçlarda henüz mağlubiyet almadı. Petkim, hafta içinde Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Filou Oostende'yi evinde 77-74 yendi.

Mersinspor ise sezona Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanındaki 75-65'lik galibiyetle başladı.