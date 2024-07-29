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Spor

Petkimspor'un yeni transferi Kılıçarslan Şenkahya

Aliağa Petkimspor, son olarak Darüşşafaka forması giyen Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattı.

IHA29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
Petkimspor'un yeni transferi Kılıçarslan Şenkahya
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Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezona etkili bir giriş yapmak için güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen İzmir ekibi, son olarak Darüşşafaka forması giyen Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka formasıyla izlediğimiz genç pivot Kılıçarslan Şenkahya #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Aliağa Petkimpsor, dış transferde daha önce Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav, DeWayne Russell, Wesley Van Beck, Jaime Echenique, Bryson Williams ve Breein Tyree'yi de kadrosuna katmıştı.

  • Aliağa Petkimspor
  • Kılıçarslan Şenkahya
  • transfer

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