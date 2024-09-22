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Spor

Petrolul'un taraftarlarından Mehmet Topal'a sevgi gösterisi

Romanya ekibi Petrolul'un taraftarları Steau Bükreş deplasmanı sonrası Teknik Direktörleri Mehmet Topal'a tribünde sevgi gösterisinde bulundu.

DHA22 Eylül 2024 Pazar 13:26 - Güncelleme:
Petrolul'un taraftarlarından Mehmet Topal'a sevgi gösterisi
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Romanya Ligi'nde dün 10'ncu hafta maçına çıkan Mehmet Topal'ın hocalığını yaptığı Petrolul, zorlu Steau Bükreş deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla beraber ligde 8 maçtır üst üste yenilgi yüzü yaşamayan Mehmet Topal, Petrolul taraftarı tarafından onurlandırıldı. Takımını en zor deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlar maçın son düdüğüyle beraber Mehmet Topal'ı tribünlere çağırarak destekte bulundu.

Bu desteği karşılıksız bırakmayan Mehmet Topal, taraftara yumruk gösterisiyle üçlü çektirdi.

Romanya ekibi Petrolul Ploesti, Mehmet Topal önderliğinde ligde 15 puan ile 6'ıncı sırada bulunuyor.

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