PFDK açıkladı! İşte Arda Turan'a verilen ceza...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 20.12.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK MARATON TRİBÜN A-B-C-D, KAPALI TRİBÜN A-B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.12.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 570.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 21.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP ALT TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 22.12.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT B, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, tribünlere kapasitenin üzerinde seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 360.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 157.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 22.12.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN I-J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü GÖKHAN KANDEMİR'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 23.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 47.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu CENGİZ DEMİR'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 23.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST D2-E2-F2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- ERZURUMSPOR FK'nın, 21.12.2024 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 22.12.2024 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 23.625.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü KAZIM KONAK'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BOLUSPOR Kulübü sporcusu NABY YOUSSOUF OULARE'nin, 22.12.2024 tarihinde oynanan BOLUSPOR-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 22.12.2024 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-TEKSÜT BANDIRMA SPORTrendyol 1. Lig müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- AHLATCI ÇORUM FK'nın, 22.12.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN D4 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK'nın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 20.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 22.12.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A1 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu YUSUF EMRE GÜLTEKİN'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Kulübü antrenörü HÜSAMETTİN BALCI'nın, 23.12.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.