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Spor

PFDK açıkladı! Yunus Akgün'ün cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

24 Ekim 2024 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
PFDK açıkladı! Yunus Akgün'ün cezası belli oldu
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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararları açıkladı.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aynı müsabakada, GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT'nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor galibiyetinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarların Beşiktaş'a yönelik hakaretamiz tezahüratının yer almasının ardından PFDK'ya sevk edilmişti.

Siyah-beyazlıların ise bu paylaşımın ardından TFF'ye başvuruda bulunduğu öne sürülmüştü.

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