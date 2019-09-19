PFDK'dan Elneny'e şok ceza

PFDK, Beşiktaşlı Elneny'e 3 maç ceza verdi
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Kayode'ye üçer maç men cezası verdi.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Kayode'ye üçer maç men cezası verdi.
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