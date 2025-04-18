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Spor

PFDK, Bursaspor hakkında kararını verdi

PFDK, Bursaspor'a Artvin Hopaspor maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle toplam 214 bin 500 TL para cezası uyguladı. Cezaların gerekçeleri arasında çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarların sebep olduğu saha olayları yer aldı.

IHA18 Nisan 2025 Cuma 11:12 - Güncelleme:
PFDK, Bursaspor hakkında kararını verdi
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig'in 28. haftasında Bursaspor'a, Balıkesir'de oynadığı Artvin Hopaspor mücadelesindeki 'çirkin ve kötü tezahürat', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' nedeniyle toplam 214 bin 500 TL para cezası verdi.

TFF'nin sitesinden açıklanan PFDK kararı şöyle:

"Bursaspor Kulübünün, 13.04.2025 tarihinde oynanan Artvin Hopaspor-Bursaspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 99 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 105 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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