İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4265
  • EURO
    39,4771
  • ALTIN
    3419.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PFDK ceza yağdırdı! Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe...
Spor

PFDK ceza yağdırdı! Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe...

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe'ye para cezası verdi. Eyüpspor'un futbolcusu Caner Erkin ise yardımcı hakeme hakaret nedeniyle 3 maç men cezası aldı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 20:08 - Güncelleme:
PFDK ceza yağdırdı! Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe...
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe kulüplerine para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye 2 milyon, Galatasaray'a 1 milyon 570 bin, Göztepe'ye ise 168 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Disipline sevk edilen Galatasaray Kulübü yöneticisi Can Natan'a 23 gün hak mahrumiyetiyle beraber 750 bin lira, sarı-kırmızılı kulübün kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel'e de 58 bin 500 lira para cezasına hükmedildi.

Fenerbahçe Kulübünün yöneticilerinden Fethi Pekin'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki maçta elektronik biletleri bloke edildi.

ikas Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ise yardımcı hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.