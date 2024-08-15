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Spor

PFDK kararları açıklandı! Sami Uğurlu ve Arda Turan...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevk sonuçlarını açıkladı. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu 7 maç ceza aldı.

15 Ağustos 2024 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
PFDK kararları açıklandı! Sami Uğurlu ve Arda Turan...
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ise 1 maç ceza aldı.

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