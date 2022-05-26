PFDK cezaları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edilen Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursasporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'a da 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.