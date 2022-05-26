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Spor

PFDK cezaları belli oldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları belli oldu. Alınan kararlarla Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildi.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 20:36 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edilen Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursasporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'a da 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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