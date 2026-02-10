PFDK duyurdu! 3 Süper Lig takımına para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 40 bin lira para cezası verdi.

Kocaelispor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira ceza veren kurul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a da müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maçtan men ve 80 bin lira para cezası kesti.

PFDK, Beşiktaş'a ise çirkin ve kötü tezahürattan 20, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 120 ve saha olaylarından dolayı 440 olmak üzere toplamda 580 bin lira para cezası uyguladı.