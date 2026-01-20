İSTANBUL 7°C / 1°C
Spor

PFDK duyurdu! Burak Yılmaz'a 3 maç ceza

PFDK, Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK-Kocaelispor maçında yaşanan olaylardan dolayı Burak Yılmaz'a 3 maç ceza verdi.

HABER MERKEZİ20 Ocak 2026 Salı 14:04 - Güncelleme:
PFDK duyurdu! Burak Yılmaz'a 3 maç ceza
PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a verilen cezayı açıkladı.

Kurul, kupadaki Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi.

Öte yandan Gaziantep FK'da aynı maçta kırmızı kart gören stoper Tayyip Talha Sanuç da 2 maç men cezası aldı.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

