24 Aralık 2020 Perşembe 18:25 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e toplamda 5 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca, sarı-kırmızılı oyuncu Marcao’ya da 1 maç ceza verdi.

PFDK’nın bugünkü toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu SAMİ GÖKHAN ALTIPARMAK'ın, 20.12.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü hakkında, 20.12.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR başkanı ALİ ÇETİN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR idarecisi LEVENT ÇAPUTÇU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOKGÖZ'ün, 21.12.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü yardımcı antrenörü SELÇUK ERDOĞAN'ın, müsabaka hakemleri sahayı terk etmeden sahaya girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü yardımcı antrenörü SELÇUK ERDOĞAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 19.12.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, protokol tribünü ve yedek kulübesi arkasında bulunan tribünlerde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi SERKAN HURMA'nın, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."