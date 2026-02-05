PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Milan Skriniar'a 2 maç men cezası verildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Tecrübeli oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçlarında cezasını çekecek.

ASLLANI'YE DE 2 MAÇ

Öte yandan Beşiktaş'ta Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Kristjan Asllani'ye de 2 maç men cezası verildiği açıklandı.