  • PFDK kararı açıkladı! Milan Skriniar'a 2 maç ceza
Spor

PFDK kararı açıkladı! Milan Skriniar'a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'a 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

5 Şubat 2026 Perşembe 20:22
PFDK kararı açıkladı! Milan Skriniar'a 2 maç ceza
PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Milan Skriniar'a 2 maç men cezası verildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Tecrübeli oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçlarında cezasını çekecek.

ASLLANI'YE DE 2 MAÇ

Öte yandan Beşiktaş'ta Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Kristjan Asllani'ye de 2 maç men cezası verildiği açıklandı.

