19 Aralık 2025 Cuma
  • PFDK kararı açıkladı! O takım resmen küme düşürüldü
Spor

PFDK kararı açıkladı! O takım resmen küme düşürüldü

Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig'de yer alan ve üst üste 2 resmi maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'un küme düşürüldüğünü açıkladı.

19 Aralık 2025 Cuma 00:33
PFDK kararı açıkladı! O takım resmen küme düşürüldü
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, üst üste ikinci kez maça çıkmayan Nesine 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'u 3. Lig'e düşürdü.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama;

"YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-YENİ MALATYASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA karar verilmiştir."

