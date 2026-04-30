Spor

PFDK kararı sonrası Mert Hakan Yandaş'tan açıklama!

Mert Hakan Yandaş, kendisine verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2026 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş, kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı şu şekilde;

Avukatlarım, büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar. Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim. Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız, adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım... Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz...

