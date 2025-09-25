İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4826
  • EURO
    48,4645
  • ALTIN
    4986.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PFDK kararları açıklandı! 3 Süper Lig ekibine para cezası
Spor

PFDK kararları açıklandı! 3 Süper Lig ekibine para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe'ye 620 bin, Kocaelispor'a 220 bin ve Fenerbahçe'ye ise 160 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 18:53 - Güncelleme:
PFDK kararları açıklandı! 3 Süper Lig ekibine para cezası
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre farklı gerekçelerle Göztepe'ye 620 bin, Kocaelispor'a 220 bin ve Fenerbahçe'ye ise 160 bin lira cezası kesildi.

PFDK, ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Antalyaspor ve Kocaelispor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti.

Kurul, Kasımpaşa formasını giyen Cafu'ya da Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 500 lira para cezası verdi.

Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'i 220 bin, Sakaryaspor'u 165 bin, Boluspor'u 110 bin ve Hatayspor'u ise 27 bin para cezasına çarptırdı.

Disiplin Kurulu, Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'a, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı 20 bin lira para cezası uyguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kız ölümden kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.