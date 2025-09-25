Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre farklı gerekçelerle Göztepe'ye 620 bin, Kocaelispor'a 220 bin ve Fenerbahçe'ye ise 160 bin lira cezası kesildi.

PFDK, ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Antalyaspor ve Kocaelispor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti.

Kurul, Kasımpaşa formasını giyen Cafu'ya da Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 500 lira para cezası verdi.

Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'i 220 bin, Sakaryaspor'u 165 bin, Boluspor'u 110 bin ve Hatayspor'u ise 27 bin para cezasına çarptırdı.

Disiplin Kurulu, Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'a, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı 20 bin lira para cezası uyguladı.